L'Argentina del 1986 andrà a trovare Biliardo: l'ex CT ancora non sa che Maradona è morto

Carlos Bilardo, ex CT della Nazionale argentina campione del mondo nel 1986, non sa ancora che Diego Armando Maradona è venuto a mancare quasi un anno fa.

Questo perché l'ormai ottantatreenne è in una casa di cura già da tre anni per via di alcuni problemi di salute. Le sue condizioni stanno migliorando leggermente, ma la notizia su Diego, secondo i medici, era ancora troppo delicata per essere rivelata in questi mesi.

A comunicarlo a Bilardo saranno i compagni di squadra di Maradona, tra cui Ruggeri o Burruchaga, che si riuniranno in questi giorni per riferire la triste verità all'ex CT.

A rivelare la notizia è stato il fratello di Bilardo, che a Radio Colonia ha affermato: "Ancora non sa di Diego, in questi giorni vedremo di riunire i ragazzi, come Ruggeri o "Burru", così che possano dirglielo. Diego era il figlio maschio che non ha avuto".