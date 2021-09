Adani: "Manolas più forte di Rrahmani, Osimhen ai ritmi di Benzema e Haaland"

Daniele Adani, ospite della Bobo Tv, ha commentato il percorso del Napoli svoltosi finora con gran successo. Queste le sue parole:

"Manolas è nettamente più forte di Rrahmani, ma se uno è più applicato, gioca lui. Funziona così con Spalletti. Poi è evidente la connessione con Osimhen: gioca novanta minuti, commette qualche errore in esecuzione ma non nel concetto. I numeri parlano per lui, sta viaggiando ai ritmi di Haaland e Benzema".