UFFICIALE - Accordo tra UEFA e CONMEBOL: Italia e Argentina si sfideranno a giugno

La notizia era già nell'aria dai giorni immediatamente successivi alla vittoria dell'Europeo da parte dell'Italia e della Copa America da parte dell'Argentina, ma ora è ufficiale: Italia e Argentina si sfideranno a giugno 2022.

La sede al momento è ancora in attesa di conferma, sebbene si vociferi dello stadio Diego Armando Maradona, visto anche l'intreccio nel nome del "D10S" del calcio. La sfida tra le due nazionali non sarà un unicum, ma questa collaborazione sarà la prima di almeno tre edizioni in cui si sfideranno i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica.

Inoltre l’accordo raggiunto tra UEFA e CONMEBOL prevede anche l’apertura di un ufficio congiunto a Londra con l’obiettivo di coordinare e creare progetti di interesse comune.

L'UEFA sul proprio sito ha rilasciato il seguente comunicato per chiudere la notizia della collaborazione:

“UEFA e CONMEBOL esprimono il loro impegno per lo sviluppo del calcio al di fuori delle loro zone geografiche, come ponte che unisce persone, paesi, continenti e culture”.