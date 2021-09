Zazzaroni: "Leao mi piace più di Osimhen"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport Show", è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport. Queste le sue dichiarazioni:

“Avevo qualche dubbio su Osimhen per quanto riguarda la quota gol. Leao ha un potenziale pazzesco, diventerà un grande giocatore. Prenderei sia lui che Osimhen, ma mi piace più l'attaccante del Milan. In ogni caso, quello che sta facendo Osimhen è pazzesco.

In cima alla classifica c’è un condominio su più piani. Napoli, Inter e Milan hanno qualcosa in più. Il Napoli mi piace tanto, ha molte soluzioni, anche se aggiungerei un uomo in difesa. Il Milan ha una bella mentalità e ha vinto con un po’ di fortuna a La Spezia, mentre l’Inter è meno forte dello scorso anno".