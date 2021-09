Primavera, Frustalupi: "Buona la reazione nel secondo tempo, peccato non aver trovato il gol. Brutte notizie su Vergara"

Brutta sconfitta per il Napoli Primavera nel match contro il Pescara finito 1-3. Nel post partita ai microfoni di SpazioNapoli è intervenuto il mister Frustalupi che ha commentato la partita e la prestazione dei sui ragazzi. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Oggi eravamo partiti benissimo, siamo subito andati in vantaggio, ma purtroppo abbiamo commesso un errore giovanile e abbiamo regalato il gol del pareggio. La rete del vantaggio, invece, è stata un eurogol del Pescara e, proprio mentre stavamo costruendo qualche azione per il pareggio, abbiamo subito il terzo gol che ci ha tagliato un po’ le gambe. Il secondo tempo, però, è stato molto confortante: abbiamo praticamente giocato a una porta sola, loro hanno costruito solo qualche contropiede. Purtroppo non siamo riusciti a segnare e accorciare le distanze, altrimenti sarebbe stata un’altra partita”.

In merito alle difficoltà atletiche dei ragazzi e ai numerosi crampi verificatisi nel corso della partita, ha aggiunto: "Sul piano della resistenza tanti ragazzi mi hanno detto che non ci avevano mai lavorato negli anni passati, quindi è una cosa che va costruita piano piano con gli allenamenti. Molti giocatori vengono dalla Primavera 2, qualcuno addirittura dalla Primavera 3, quindi ci vuole un lungo lavoro per metterli in condizione di fare un campionato così intenso e prestante fisicamente".

Da sottolineare, a fronte del risultato, anche le diverse assenze in casa Napoli. "Cioffi è appena rientrato e oggi l'ho dovuto far giocare più di quanto potesse, a causa dei crampi di Ambrosino. Mancano ancora Iaccarino e Acampa, che spero torni dopo la sosta. Per quanto riguarda Vergara, invece, penso che ci vorranno ancora un paio di mesi".

Dai nostri inviati allo stadio "G. Piccolo" di Cercola: Silvia De Martino e Pasquale Giacometti