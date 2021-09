Bucciantini: "Il Napoli può vincere lo Scudetto per due motivi. Con Osimhen è tutto più facile"

Intervenuto come ospite ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Marco Bucciantini ha parlato dell'avvio di stagione del Napoli di Luciano Spalletti. Queste le sue dichiarazioni:

"Il Napoli è una delle squadre meglio riuscite del campionato perché era già pronta. Attacca bene, difende meglio: in questo momento, il Napoli è un'armonia.

Ieri sera al Club (trasmissione targata Sky Sport, ndr) abbiamo parlato per mezz'ora dei partenopei. Ognuno doveva portare un suo punto di forza: c'è chi si è soffermato sulla sua spina dorsale, chi su Spalletti, chi su altro ancora. Io ho parlato della buona gestione economica da parte della società, che è riuscita ad acquistare ottimi giocatori, trattenere i migliori e pagare i loro stipendi.

Il Napoli si è potuto anche permettere di scegliere all'ultimo il giocatore di cui aveva bisogno, ossia Anguissa. Anche altri giocatori, come Mario Rui, si stanno esprimendo al massimo. Quando tutto funziona, la società e l'allenatore hanno dei meriti. Ad inizio anno dissi che il Napoli era la mia favorita per il campionato, per la serenità dell'ambiente e per la continuità della rosa.

Un altro fattore a favore degli azzurri è che ci sono giocatori che hanno già fatto 85/90 punti: sanno come si fa e sanno di poterli fare. Poi, con un centravanti come Osimhen, è tutto più facile. Sa fare tutto e bene e, soprattutto, lo fa con un'umiltà che senz'altro deriva dai trascorsi passati di questo calciatore. È un attaccante atipico ma tremendamente efficace".