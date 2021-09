Brutte notizie per Allegri: doppia tegola in attacco

Alvaro Morata e Paulo Dybala, usciti prematuramente dal match di ieri contro la Sampdoria, si sono sottoposti questa mattina agli esami specifici per valutare l'entità dei rispettivi infortuni.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, in seguito alla risonanza effettuata al J-Medical, il problema di Dybala sarebbe meno grave del previsto.

Per quanto riguarda Morata, invece, non arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri: l'attaccante spagnolo ha riportato un infortunio più serio e, probabilmente, dovrà rimanere ai box per più tempo rispetto all'argentino.