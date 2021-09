Alvino: "Anguissa scartato da due top club in Serie A!"

Ospite questo pomeriggio a Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha affrontato in modo trasversale il momento del Napoli. Queste le sue considerazioni:

"Osimhen non va accostato a nessun attaccante, è unico ed imparagonabile. Ha margini di miglioramento enormi e il Napoli se lo tiene stretto. Il nigeriano dimostra anche o straordinario lavoro di scout fatto dal club, perché un conto è spendere 50 milioni per un trentenne già fatto e finito, un altro è investirli su un giovane come lui. Ci va coraggio.

Due o tre club di Serie A si mangiano le mani per Anguissa. Sono la Roma, che aveva provato ad acquistarlo senza successo, il Milan e la Juventus, con queste ultime che lo avevano addirittura scartato. Ritengo l'acquisto di Anguissa un'opera d'arte: andare dal Fulham e prenderlo alle condizioni più favorevoli è stato un capolavoro di Giuntoli.

Devo essere onesto, per me è stata una sorpresa: non lo conoscevo e non pensavo potesse essere così funzionale per il gioco di Spalletti. Bisogna fare solo i complimenti a Giuntoli per l'acquisto e per la formula".

Infine, c'è spazio per una considerazione sull'Europa League: "Il Napoli deve onorare la campagna europea e giocare per vincerla. Tutte le partite vanno disputate al massimo e fino alla fine, l'Europa League è una grande vetrina per il club. Bisogna smetterla con questo pensiero da provinciale: mi piacerebbe che diventasse un reale obiettivo della società".