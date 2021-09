Zielinski sostituito ma non per scelta tecnica: il motivo

Al 69' di Napoli-Cagliari Piotr Zielinski ha lasciato il suo posto ad Eljif Elmas. Sebbene si pensasse, inizialmente, che la sostituzione fosse dovuta a motivi meramente legati al turnover, potrebbe non essere soltanto questa la motivazione.

Arrivato in panchina, infatti, il polacco si è coperto la caviglia destra con una vistosa fasciatura con ghiaccio. Pare che, parlando con lo staff medico, Zielinski abbia riferito che il dolore non era dovuto ad un colpo ricevuto, ma ad un movimento strano fatto al momento di calciare in porta.

Non dovrebbe, comunque, essere nulla di grave.