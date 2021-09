Napoli-Cagliari, probabili formazioni: solo un cambio per Spalletti

Questa sera, allo Stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena Napoli-Cagliari, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Il Napoli arriva a questa sfida a punteggio pieno e voglioso di riprendersi il primo posto "scippato" momentaneamente dal Milan. Il Cagliari, invece, è fermo a due punti ed è ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto riguardo le formazioni che schiereranno Luciano Spalletti e Walter Mazzarri stasera.

Probabili formazioni Napoli-Cagliari: Rrahmani in vantaggio su Manolas

Sono pochi i dubbi per Spalletti riguardo l'undici titolare che scenderà in campo stasera. Rrahmani ha recuperato dall'infortunio rimediato contro la Samp ed è pronto a giocare dal primo minuto a discapito di Manolas. Cambio di formazione invece in attacco: pronto a tornare Politano sull'esterno con Lozano che si siederà in panchina. Ancora dietro nelle gerarchie Adam Ounas, pronto a dare il suo contributo a gara in corsa. Zielinski in vantaggio nel ballottaggio con Elmas. Per il resto, formazione confermata in toto con Ospina tra i pali, Di Lorenzo, Koulibaly e Mario Rui a completare il pacchetto difensivo, Fabian Ruiz e Anguissa in mediana e Insigne e Osimhen in avanti.

Walter Mazzarri potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla sconfitta di Empoli di mercoledì. Sarà 4-4-2 con Godin e Strootman pronti a tornare dal primo minuto. Dovrebbe esserci Caceres sulla destra al posto di Walukiewicz, mentre Ceppitelli e Lykogiannis completeranno il reparto. A centrocampo, insieme a Strootman, ci sarà Marin con Nandez e Dalbert sulle fasce. In avanti sempre Joao Pedro e Keita Baldé, ancora in vantaggio su Pavoletti.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri