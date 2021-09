Mazzarri: "La prima occasione l'abbiamo avuta noi, Napoli la migliore del Campionato"

Al termine di Napoli-Cagliari, ai microfoni di Dazn è intervenuto il tecnico Walter Mazzarri. Queste le sue parole:

"Questione di gambe? Non ci dimentichiamo che abbiamo affrontato la migliore del campionato. Il Cagliari ha fatto una grande partita difensiva e nel secondo tempo ha provato ad attaccare, ci è mancata la concretezza. Non abbiamo trovato il gol, il primo tempo poteva finire 0-0 mentre nel secondo potevamo controllare la partita, abbiamo sbagliato a concedere il rigore. Più o meno abbiamo fatto la partita come contro la Lazio, ma non ci dimentichiamo che avevamo contro calciatori come Koulibaly che non concede molto. Ho visto la mia squadra più compatta rispetto a mercoledì, dobbiamo considerare il livello della squadra che affrontiamo ma per giovedì possiamo recuperare. Siamo stati compatti, 10-15 metri dalle linee dell'area di rigore e pensiamo che solo per Osimhen ci vogliono più calciatori".

Poi, Mazzarri ha concluso: "Io guardo le azioni pulite e non mi sembra che il Napoli ne abbia fatte tante, abbiamo tolto dalla linee 10 metri dall'area per Osimhen . La compattezza è stata scelta, la prima occasione vera l'abbiamo avuta noi, su questo aspetto non c'è stata tanta differenza".