Carnevale: "Il Napoli è una grande squadra, Spalletti è contento dei giocatori che gli sono stati affidati"

Andrea Carnevale, campione d'Italia con il Napoli per due volte e attuale dirigente dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino in cui ha parlato anche del Napoli di Spalletti.

"Il Napoli visto a Udine è stato straordinario. Noi per 25 minuti abbiamo fatto molto bene, poi il Napoli è venuto fuori con tutta la sua forza dopo la prima rete. È un grande gruppo insieme a Spalletti che conosco molto bene e che ho visto sereno, convinto della squadra che gli è stata affidata. Una grande squadra che si sta esprimendo con una tranquillità che non vedevo da tempo.

Come primo acquisto ci metterei Osimhen che l'anno scorso per una serie di problematiche non è riuscito a esprimersi al meglio. Per me è un top player. È stato molto importante anche l'arrivo di Anguissa a centrocampo. Poi ci sono dei punti fermi come Koulibaly e Fabian Ruiz e c'è un vero fuoriclasse come Insigne, che avre visto bene anche nel mio Napoli".