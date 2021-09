Vince e scala posizioni la Juventus, volano Fiorentina ed Empoli. Salernitana ancora sconfitta (FOTO)

Sono terminate le gare del pomeriggio in questa sesta giornata di Serie A, in attesa dei postici Lazio-Roma e Napoli-Cagliari. Ad aprire la domenica di campionato è stata la Juventus che ha trovato una sofferta vittoria per 3-2 ai danni della Sampdoria. Alle 15 importante successo per la Fiorentina, in trasferta, per 0-1 contro l'Udinese.

In chiave retrocessione preziosa vittoria dell'Empoli per 4-2 contro il Bologna, con la panchina di Mihajlovic che inizia a traballare. Ennesima sconfitta per la Salernitana che perde la quinta gara su sei match: stavolta i granata vanno KO per 1-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

I RISULTATI

Spezia-Milan 1-2 (giocata ieri)

Inter-Atalanta 2-2 (giocata ieri)

Genoa-Verona 3-3 (giocata ieri)

Juventus-Sampdoria 3-2 (ore 12.30)

Empoli-Bologna 3-2

Sassuolo-Salernitana 1-0

Udinese-Fiorentina 0-1

Lazio-Roma (ore 18)

Napoli-Cagliari (ore 20.45)

LA CLASSIFICA

