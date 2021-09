Il giornalista "svela" la vera forza del Napoli: "Ci sono riusciti per questo motivo"

Marco Bucciantini, giornalista e ospite al Club di Fabio Caressa (in onda su Sky), ha analizzato le strategie economiche del Napoli. In particolare, si è soffermato sui bilanci in positivo. Di seguito le sue parole:

"I bilanci del Napoli sono sempre sani e positivi. L'ultimo bilancio sarà negativo, esattamente come tutte le altre squadre, perché entra in gioco la variante COVID-19.

In ogni caso, il Napoli è riuscito a crescere grazie alla bontà dei suoi bilanci. È chiaro che, quando tutti vanno in crisi, questi ti conferiscono maggior valore e credibilità.

Inoltre, dei buoni bilanci danno più forza a livello economico. Osimhen è stato pagato molto, Petagna e Koulibaly sono stati trattenuti senza difficoltà. Entrambi volevano restare a Napoli, e non ci sono stati problemi (sempre a livello economico).

Anche la situazione del rinnovo di Insigne è da tenere sotto controllo: sarebbe un peccato rovinare tutto".