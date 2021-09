Sarri: "Derby? Ho sentito più pressione per Sangiovannese-Montevarchi”

Lazio e Roma non è una partita come le altre, una rivalità storica e millenaria. Sarà anche la prima volta da avversari tra Sarri e Mourinho. L'ex Napoli ha alleggerito la pressione con alcune dichiarazioni sorprendenti in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

“Il match con la Roma mi intriga tantissimo, è sicuramente speciale, sarebbe fantastico dare una soddisfazione al popolo laziale. Pressioni? La pressione mediatica esterna non corrisponde alla pressione interna allo spogliatoio. Nella mia carriera, la partita in cui ho avuto più pressione, a livello personale, è stata Sangiovannese-Montevarchi, derby toscano di Serie C. Fra queste squadre c’è una rivalità centenaria importante”.