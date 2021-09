Napoli-Cagliari, Mazzarri stila la lista dei convocati: out Farias, si rivede Zappa

Walter Mazzarri, attuale allenatore del Cagliari ed ex tecnico del Napoli, domani sera al Maradona dovrà sfidare il suo passato, ed ha stilato la sua lista dei 23 calciatori convocati per provare a strappare i tre punti agli azzurri. Tra i convocati si rivede l'esterno Zappa, dopo un turno di stop per squalifica, mentre sono assenti Farias e Ceter. Di seguito la lista completa:

Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic

Difensori: Walukiewicz, Godín, Carboni, Ceppitelli, Caceres, Altare, Lykogiannis, Bellanova

Centrocampisti: Zappa, Oliva, Marin, Dalbert, Grassi, Deiola, Strootman, Nandez, Pereiro

Attaccanti: Joao Pedro, Keita Baldé, Pavoletti