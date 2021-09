Atalanta, Gasperini: "Le due milanesi e il Napoli hanno dimostrato di più"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con l'Inter, menzionando tra le sue parole anche il Napoli. Ecco quanto riportato:

"Secondo me, per quello che si è visto in queste giornate Inter, Milan e Napoli sono le squadre che hanno dimostrato di più e rientrano nei vertici della classifica. Noi cerchiamo di migliorarci e risalire, cercando di andare a prendere le squadre davanti. Usciamo da questo match consapevoli dei nostri mezzi"