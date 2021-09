Scotto: "Ecco perché il Napoli non ha comprato un terzino sinistro"

Il giornalista di II Roma, Giovanni Scotto, è intervenuto sulla questione terzino sinistro, il grande tassello mancante nell'undici di Luciano Spalletti, ecco le sue parole:

"Riepilogo di nuovo il motivo per cui il Napoli non ha preso il terzino sinistro. Ce ne sono già due con ingaggio oneroso. Sono Mario Rui e Ghoulam. Prendere un altro giocatore da almeno 2 milioni l'anno è totalmente escluso. E sarà così fin quando uno dei due non lascerà il Napoli".