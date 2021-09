DAZN, pronti i rimborsi per coloro che hanno avuto problemi

Come riportato dal Corriere della Sera nella sua edizione odierna, sono stati numerosi i clienti che hanno riscontrato problemi, per l'ennesima volta, nella giornata di ieri sulla piattaforma streaming di DAZN, sia su tablet che su smartphone, pc e Smart TV.

DAZN ha già comunicato che è pronto a rimborsare i clienti, e si è scusata per il disagio recato, in alcuni casi il problema è durato per più di mezz'ora.

Nella giornata di mercoledì la IX Commissione della Camera aveva dato una sorta di ultimatum a DAZN, chiedendo di fornire ai cittadini un servizio adeguato.