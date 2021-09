Spalletti nella storia del Napoli: è il primo allenatore a riuscirci

Il Napoli è ancora primo in classifica ed è a punteggio pieno in campionato con 15 punti. Come scritto da Opta, è solo la terza volta nella storia che il Napoli vince le prime cinque partite di Serie A, dopo il 1987/1988 e 2017/2018.

Spalletti però entra nella storia del club azzurro: è il primo allenatore a riuscire a vincere le prime cinque gare di campionato al primo anno sulla panchina azzurra.

5/5 - Il #Napoli ha vinto tutte le prime cinque partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1987/88 e il 2017/18. Progetto.#SampNapoli #SerieA pic.twitter.com/ikiwJXafdm — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 23, 2021