Spalletti predica calma: "Mancano 72 punti. Pensare che qualcuno sia fuori dai giochi è sbagliatissimo"

Luciano Spalletti si è presentato molto soddisfatto in conferenza stampa post Sampdoria-Napoli. Di seguito le sue parole:

"Oggi abbiamo fatto un buon risultato, ma nel primo tempo abbiamo trovato una Sampdoria che ci ha reso la vita difficile. Siamo stati bravi a soffrire, perché loro hanno fatto tanto possesso palla quanto noi, forse anche qualcosa in più.

Ospina è stato bravissimo in un paio di situazioni e la linea difensiva ha dovuto arrangiarsi, ma l'ha fatto bene. La Samp è venuta ad aggredire alto sin da subito e per questo abbiamo sfruttato le qualità in velocità di Osimhen, dandogli spesso il pallone lungo per oltrepassare la linea difensiva.

Ogni partita è sempre una scatola vuota da riempire. Abbiamo alcune qualità in difetto, quali il contrasto e la forza, e Anguissa ha queste caratteristiche. Ha capito subito quello che mancava alla squadra e sta dando tutto in quest'ottica.

Noi siamo solo una squadra di calcio: godiamo di un affetto impossibile ed estremamente sentimentale che la città ha verso questi colori, però bisogna continuare a lavorare con tranquillità. Per arrivare in Champions League, negli ultimi anni, servono 85/87 punti: ne mancano 72. Pensare che in questo momento qualche squadra sia già fuori dai giochi è sbagliatissimo