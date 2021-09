"Dimostrare crescita in un aspetto", Parolo e Matri l'hanno detto sul Napoli

Durante il post partita del turno infrasettimanale di stasera, su 'Zona Gol' di DAZN, sono intervenuti gli ex calciatori Marco Parolo e Alessandro Matri. Hanno parlato del Napoli e della sfida che lo aspetta domani con la Sampdoria. Di seguito le loro dichiarazioni:

Parolo: "Sono incuriosito da questo Napoli, sta dando delle risposte importanti, sta dando una consapevolezza della propria forza, un seguire l’allenatore, seguire un gruppo che sta credendo in qualcosa anche loro. Il Milan sta facendo un percorso da un paio di anni, me lo aspettavo, dal Napoli una partenza con questa autorità forse no. Sarebbe la seconda volta domani che il Napoli aspetta il risultato degli altri e poi lo fa, questa è personalità. È un segnale di forza anche verso gli altri, spesso la pressione ti porta a sbagliare le partite. Negli ultimi anni sbagliava l’appuntamento dopo i risultati delle altre o quando ci si aspettava il passo in più, domani sarebbe un passo importante".

Matri: "Merito di Spalletti, merito anche dei giocatori e poi domani vedremo. L’entusiasmo della piazza lì può trascinare. Il Napoli è una squadra forte con un allenatore altrettanto forte, il pareggio in Europa League sia stato un segnale di forza anche per i giocatori. Recuperare una partita sotto 2-0 con il Leicester non è semplice. Quello può aver fatto scattare più consapevolezza. Domani ci si aspetta una risposta importante dal Napoli che vuole spaventare quelle dietro e riprendersi la vetta".