Fabián Ruiz spiega la sua esultanza: "Non volevo offendere nessuno"

Fabián Ruiz, autore del meraviglioso gol dello 0-2, ha parlato nell'intervallo di Sampdoria-Napoli riguardo la sua esultanza in occasione della rete siglata.

Queste le sue parole: "Mi scuso per l'esultanza, era per un amico. Non era rivolta contro i tifosi della Sampdoria o qualcuno in particolare".