Asamoah al Napoli? Decisione del club sul terzino sinistro

Il Napoli di Luciano Spalletti sta viaggiando su ritmi spediti in questo inizio di stagione. Il tecnico toscano è stato ampiamente accontentato sul calciomercato, soprattutto per la permanenza di tutti i big della rosa.

L'unico neo nel mercato del Napoli riguarda il terzino sinistro. Con Ghoulam non ancora al meglio nei mesi estivi, il Napoli ha deciso di puntare solo su Mario Rui e sul possibile utilizzo di Zanoli, Juan Jesus o Di Lorenzo da adattati nel ruolo.

Il calciomercato, però, potrebbe portare sorprese importanti dagli svincolati. Cristiano Giuntoli si è guardato intorno in queste settimane per un nuovo terzino sinistro ma poi ha messo tutto in stand-by. Uno dei nomi sondati dal Napoli quello di Kwadwoh Asamoah, ex Juventus e Cagliari ad oggi senza contratto e infortunato.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, però, attraverso le parole di Luca Marchetti a Radio Marte, l'innesto di Asamoah è quasi impossibile per il Napoli. Soprattutto per le condizioni fisiche precarie e per il lungo recupero che dovrebbe affrontare. Solo a gennaio, se Ghoulam non avrà dato garanzie sul recupero, gli azzurri andranno a pescare sul mercato un nuovo terzino sinistro.