UFFICIALE - Nuova squadra per James Rodriguez: c'è l'annuncio!

Dopo non essere riuscito a trovato alcuna squadra in Europa, James Rodriguez è pronto per proseguire la sua carriera in Asia.

È ufficiale il suo trasferimento in Qatar. Il fantasista colombiano indosserà la maglia dell’Al Rayyan, che oggi ha annunciato il suo arrivo. L'ex Real Madrid ed Everton lascia l'Europa. Il calciatore è stato vicino a vestire il Napoli ai tempi di Ancelotti.