Torino, Belotti mette il Napoli nel mirino

Le condizioni di Andrea Belotti preoccupano il Torino. Il capitano dei granata è fuori dai giochi per un infortunio alla coscia che non gli dà pace. Ivan Juric, in conferenza stampa, si è detto molto preoccupato per il suo recupero.

Infortunio Belotti? "Non riesce a correre: non ci sono previsioni di rientro. Speravo in una progressione diversa, invece dopo tanto tempo ancora non riesce a corricchiare. Quando è così, si è preoccupati”.

Inizialmente, il Torino pensava di poterlo recuperare per uno spezzone nella gara di lunedì 27 settembre contro il Venezia e poi schierarlo da titolare nel Derby della Mole contro la Juventus. Ma i tempi di recupero del Gallo si sono allungati ancora di più e ora c'è il rischio di perderlo per un altro mese.

Con ogni probabilità, infatti, il recupero di Belotti in Serie A avverrà contro il Napoli. L'attaccante granata salterà anche le sfide con la Nazionale Italiana per mettere il Napoli nel mirino, nel match del 'Maradona' del 17 ottobre.