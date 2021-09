Fedele, agente Caputo: "Caputo al Napoli? De Laurentiis una volta lo ha cittato!"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Gaetano Fedele, agente del nuovo attaccante della Sampdoria Francesco Caputo.

“Il Napoli deve preoccuparsi di Caputo? Lui ha il compito di fare gol, è in un momento positivo in una squadra in cui di sicuro sta iniziando a conoscere i movimenti. La Samp sta facendo un’ottima impressione".

Caputo al Napoli? Penso che tutti vogliano giocarci ma non c'è mai stata l’opportunità. In una conferenza stampa De Laurentiis lo citò ma non c'è stato altro. D'Aversa è totalmente diverso da quello di Parma. Questa è una squadra propositiva che offre anche spazio agli avversari, mi sembra che lui abbia una nuova idea che mi pare stia dando dei risultati"

"Sono molto soddisfatto di come sta andando il Napoli, secondo me resterà primo a lungo, se la giocherà fino in fondo. Se tutto resta come sembra e non ci saranno squilibri caratteriali credo che arriveremo fino in fondo a giocarsela"