NAPOLI BENEVENTO PRIMAVERA

Ore 14:45 - Squadre in campo per il riscaldamento.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Benevento, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Gli azzurrini di mister Frustalupi sono reduci dalla vittoria con la Juventus in campionato e lunedì torneranno in campo alle 17 contro il Pescara, ecco perché quest'oggi tanti calciatori resteranno a riposo. I sanniti hanno invece colto una vittoria (con il Cesena) e una sconfitta (contro lo Spezia) nelle prima due giornate di campionato Primavera 2. Nel prossimo turno la squadra vincitrice affronterà la vincente di Cosenza-Crotone.

COPPA ITALIA PRIMAVERA, NAPOLI BENEVENTO: LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Pontillo, Spedalieri, Manè; Marchisani, Gioielli, Tourè, Giannini; Mercurio, Marranzino; Pesce.

A disposizione: Pinto, Costanzo, Barba, De Marco, De Pasquale, Flora, Longobardi, Vergara, Ambrosino, Cioffi. Allenatore: Frustalupi.

BENEVENTO (4-2-3-1): Tartaro; Riccio, Visciardi, Brocca, Caserta; Aronica, Talia; Marsiglia, Umile, Rossi; Malva.

A disposizione: Bonagura, Vottari, Sana, Prisco, Pellegrino, Agnello, Maiese, Altamura, Sorrentino. Allenatore: Scarlato.

Dai nostri inviati allo stadio "G. Piccolo" di Cercola: Pasquale Giacometti e Danilo De Falco.