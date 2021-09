Il Napoli è una squadra vera che sa vincere in tutti i modi: i ragazzi di Spalletti iniziano a far paura

La bella prova del Napoli di ieri sera ha messo d'accordo tutti. La squadra di Spalletti è stata esaltata da diversi quotidiani sportivi e la Gazzetta dello Sport regala parole al miele ai giocatori azzurri.

"Non è questione di fuga, due punti non sono ancora niente, ma di sensazioni forti. Il Napoli fa paura. Sembra una squadra vera, con tante soluzioni, un gioco già collaudato, una personalità autorevole. Quattro successi su quattro, 10 gol con 9 marcatori. Il Napoli sa vincere in tutti i modi: rimediando all’emergenza (Venezia), con un po’ di fortuna (Genoa), senza esaltare (Juve) e ora dominando. Ne fa le spese l’Udinese: sognava in silenzio il primo posto, viene demolita dalla strategia di Spalletti".