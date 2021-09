La squadra è rientrata a Napoli nella notte con un volo charter: il motivo

Il Napoli non ha avuto nemmeno il tempo di festeggiare la bella vittoria di Udine e la conquista del primo posto in classifica. Infatti, come rivela l'edizione odierna de Il Mattino, la squadra ha fatto rientro a Napoli nella notte con un volo charter.

Le tante gare che si susseguono costringono la società a piani di volo complicati e un lavoro extra per il preparatore atletico Francesco Sinatti. I giocatori non possono fermarsi e oggi già saranno a Castel Volturno per preparare la sfida di giovedì contro la Sampdoria. Fino al 3 ottobre sarà un tour de force che il Napoli dovrà affrontare al massimo della forma fisica.