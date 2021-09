Il lavoro maniacale di Spalletti in allenamento si è visto sul campo in due occasioni

Il Napoli vince e convince contro l'Udinese, rifilando un 4-0 ai friulani che significa primo posto in classifica a 12 punti con un vantaggio di due lunghezze dalle due milanesi. Nelle quattro reti di ieri sera, due sono arrivate su situazioni di calcio da fermo, a seguito di due schemi lavorati in allenamento. L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta il lavoro di Spalletti in allenamento.

"Si vede che la squadra studia sul campo ispirata dal suo maestro, e non solo per l'azione con cui Insigne provoca il gol di Osimhen (egoista e concreto: sulla riga Samir avrebbe potuto togliere il pallone dalla porta) ma anche perché il bis di Rrahmani e il tris di Koulibaly nascono da calci piazzati ridisegnati sul campo dopo averli provati in allenamento fino alla noia. Si capisce che alle spalle c'è un lavoro ossessionato osservando i movimenti dei giocatori e il modo in cui prima Koulibaly e poi Fabian Ruiz si nascondono alle spalle degli avversari per consegnare ai compagni la palla gol più deliziosa che si possa desiderare".