Buone notizie per D'Aversa: recuperati due giocatori in vista di Sampdoria-Napoli

Dopo la vittoria arrivata contro l'Udinese, il Napoli deve subito pensare al match contro la Sampdoria. La trasferta di giovedì sarà un test importante per i ragazzi di Spalletti, vogliosi di consolidare il primo posto appena conquistato.

Intanto, il tecnico blucerchiato Roberto D'Aversa può sorridere. Infatti, secondo quanto riporta Sampnews24, i due centrocampisti Morten Thorsby e Adrien Silva, che hanno subito dei leggeri infortuni nella sfida contro l'Empoli di domenica, saranno convocati per il match contro il Napoli. Da capire se i due riusciranno a giocare già dal primo minuto o se entreranno a gara in corso: pronti Kristoffer Askildsen e Albin Ekdal per la staffetta.