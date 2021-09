DAZN non si accontenta della Serie A: pronta ad acquistare i diritti della Premier League

Secondo quanto riportato dal Financial Times, DAZN non si accontenterebbe dei diritti TV della Serie A e della Liga. La piattaforma streaming vuole infatti sbarcare oltremanica per mettere le mani sulla Premier League e su altri sport di prima fascia del Regno Unito come Rugby e Cricket.

Per farlo, la piattaforma è in fase avanzata per acquistare BT Sport, ma al momento non vi è alcuna certezza sul raggiungimento dell'accordo. La vendita è complicata da un accordo di licenza incrociata che BT Sport ha con Sky, il che significa che l’emittente satellitare deve approvare l’accordo. Le due società hanno discusso di un possibile cambio di proprietà.