Da Udine a Udine: la rinascita di Amir Rrahmani

Il Napoli si gode il primo posto in classifica: la straripante vittoria per 4-0 arrivata contro l'Udinese, porta gli azzurri in testa al campionato con 12 punti a +2 su Milan e Inter. Nel match di ieri sera ci sono state tante note positive: il primo gol in campionato di Osimhen, l'ennesima gran prestazione di Koulibaly, il pieno recupero di Insigne, il gol di Lozano e la bella partita di Rrahmani. Ed è proprio la prestazione del difensore kosovaro a dover far sorridere Spalletti e i tifosi del Napoli.

Rrahmani convince Spalletti: il kosovaro prenderà il posto di Manolas?

Il secondo gol di Amir Rrahmani con la maglia del Napoli arriva proprio a Udine, in quello stadio dove otto mesi fa iniziò la sua avventura con gli azzurri. Quel 10 gennaio l'esordio da titolare fu un incubo: un gravissimo errore difensivo regalò il pareggio a Lasagna e nel corso dell'intervallo arrivò la sostituzione. Dopo quel match, Rrahmani troverà 17 presenze stagionali, senza mai convincere veramente i tifosi azzurri. La gara di ieri sera però può cambiare tutto.

La prova del numero 13 azzurro è stata di alto livello: non solo ha finalizzato il bellissimo schema sul gol del 2-0, ma anche in fase difensiva non ha sbagliato nulla. L'attaccante bianconero Ignacio Pussetto è stato ingabbiato dal kosovaro e la coppia Rrahmani-Koulibaly ha concesso un solo tiro in porta all'Udinese, arrivato al minuto 89 sul 4-0 per il Napoli.

La scelta di Spalletti di dargli ancora fiducia dopo averlo fatto giocare titolare anche a Leicester è stata ripagata. Seconda panchina consecutiva invece per Kostas Manolas. E dopo le prestazioni non proprio convincenti del difensore greco, Rrahmani potrebbe soffiargli il posto da titolare. Anche se, con un calendario così fitto, Spalletti ha fatto capire di non voler affidarsi a giocatori fissi, ma cambiarli a secondo della partita. E le buone prestazioni di Amir Rrahmani possono solo tranquillizzare il tecnico toscano.