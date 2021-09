Cassano sicuro: "Il Napoli gioca un calcio meraviglioso, è l'anno giusto"

L'ex calciatore Antonio Cassano, nel corso del programma "Calcio con la F" su Twitch, ha elogiato il Napoli di Spalletti.

"L'Inter deve stare attenta al Napoli, c'è entusiasmo, hanno un allenatore che sa come si fa e gioca bene. Può essere la squadra che ci può far impazzire, dopo 20 anni di dominio Juve-Milan-Inter ci può essere una vittoria di un'altra squadra. Può essere la stagione giusta, l'allenatore è giusto e anche l'ambiente lo è. Gioca un calcio meraviglioso, fa paura questo Napoli.

E sono contento per Spalletti perché ogni volta gli davano contro, è sempre stato sottovalutato a differenza del reale valore. Ha allenato grandi squadre e allenato all'estero, non capisco perché Juve e Milan non abbiano preso Spalletti. E anche la stessa Inter, perché l'ha dato via? Questo è un signor allenatore, può darsi che a qualche società non va a genio questa sua personalità. Spalletti è focoso, perbene".