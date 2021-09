Aggredito e minacciato con pistole: rapinato l'ex giocatore di Napoli e Milan

L'ex calciatore di Napoli e Milan, Roberto Fabian Ayala, è stato protagonista di una brutta sventura riguardante una rapina.

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il quarantottenne ex difensore è stato fermato da tre rapinatori mentre era alla guida della sua autovettura a Lujan, in provincia di Buenos Aires. I rapinatori, armati di pistole, lo hanno costretto nel farsi consegnare i soldi e il cellulare, in totale i soldi ammontano a circa 5.600 euro.