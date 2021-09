Udinese-Napoli, dagli spalti intonano cori contro Spalletti

Non è passata inosservata la frase intonata dagli spalti della tifoseria dell'Udinese contro Luciano Spalletti durante il match fra i friulani e i partenopei.

Il tecnico napoletano ha allenato l'Udinese all'inizio della sua carriera da allenatore, portando i friulani anche in Champions League. Evidentemente, i supporters friulani e il tecnico non si sono lasciati in buoni rapporti visto che hanno intonato dagli spalti "Spalletti uomo di merda".