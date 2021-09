Udinese, Gotti: "Stasera c'è mancato l'episodio avuto contro la Juventus"

Al termine di Udinese-Napoli, il tecnico Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

"Distacco fra Napoli e Juventus? Rispondere a questa domanda ha un peso relativo, stiamo alla quarta giornata su trentotto, i conti si fanno molto più avanti. Siamo consapevoli delle qualità di entrambe, c'è ancora tempo".

"Obiettivo di campionato? Abbiamo le nostre capacità e limiti, dobbiamo nascondere e migliorare. Il calendario è complicato, dobbiamo lavorare. Ad esempio con la Juve c'è stato un episodio da occasione del 2-1. Oggi sarebbe successa la stessa cosa se avessimo trovatolo stesso episodio".

Ma il tecnico friulano ha anche rilasciato delle dichiarazioni a Dazn:

"Ci sono grandi meriti del Napoli, a cui faccio i complimenti. I primi due gol che prendiamo noi danno fastidio a me come allenatore perché sono ingenui. Con il Napoli non puoi stare troppo basso, perché ti creano delle problematiche. Se tu vai a prenderli troppo alti, alla lunga qualche palla scoperta c'è e loro hanno tutte le qualità per giocarle. C'erano le possibilità per una costruzione ragionata e riuscire ad arrivare con il palleggio nell'area loro. Il risultato è stato indirizzato fortemente, già nel primo tempo il Napoli non mollava la presa. Voglio aspettarmi di più dai miei giocatori però se sul 2-0 c'è un 3-0 su un calcio da fermo, gli avversari arrivano a poter gestire la partita con più serenità e leggerezza".

"La dimensione dell'Udinese? Va cercata domenica dopo domenica, abbiamo giocato 4 partite. Le prossime due sono altrettanto difficili, e dobbiamo affrontarle con molta energia".