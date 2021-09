Reina sulla Lazio di Sarri: "Percorso nuovo con un allenatore vincente, ma una cosa non è scontata"

Pepe Reina, ex portiere del Napoli attualmente alla Lazio, è stato premiato al CONI come miglior portiere della scorsa stagione. Di seguito le sue parole sull'attuale stagione dei biancocelesti:

"Alla Lazio ora abbiamo iniziato un percorso nuovo con un allenatore vincente, ma la pazienza in una piazza come questa non è scontata. Dobbiamo cercare sempre i risultati e fare le cose bene, il potenziale è alto e la squadra farà bene. Non so se giocherò a lungo come Zoff, è impossibile arrivare ai suoi livelli. I trofei, le vittorie e le parate passano, a fine carriera ci si ricorda dell'uomo e se mi ricorderanno comuna persona per bene, sarò felice".