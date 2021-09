Novità sul rientro in campo di Ghoulam: cosa si dice nell'ambiente Napoli

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Faouzi Ghoulam è vicino al rientro in campo ed è già alla ricerca della forma migliore per mettersi subito a disposizione di Luciano Spalletti in un ruolo, quello del terzino sinistro, che appare potenzialmente l'unico anello debole della squadra partenopea.

Il terzino algerino nutre di grandissima fiducia da parte del Napoli, perchè la società e lo staff tecnico sta percependo i grandissimi progressi atletici fatti dal laterale azzurro.