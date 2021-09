Udinese-Napoli, incontro tra due giocatori nell'albergo dove alloggiano gli azzurri

Domani sera è in programma Udinese-Napoli e i giocatori azzurri sono arrivati in serata in Friuli. Nell'albergo dove alloggiano i giocatori del Napoli, l'attaccante bianconero Ilija Nestorovski ha incontrato Elif Elmas, suo compagno di squadra in nazionale. Un bel gesto di amicizia e fair play alla vigilia del match.

