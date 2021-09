Juventus e Milan non si fanno male: finisce in pareggio allo Stadium

In attesa di Udinese-Napoli di domani sera, la domenica di Serie A si è chiusa con il big match Juventus-Milan. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con le reti di Alvaro Morata nei primi minuti del match e il pareggio di Ante Rebic al 76'.

Il Milan si ferma dopo tre vittorie consecutive e va a 10 punti in classifica, attualmente primo insieme all'Inter in attesa del Napoli. Ancora zero vittorie per la Juve dopo quattro giornate: i bianconeri sono fermi a 2 punti e sono in zona retrocessione.