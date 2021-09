Spalletti contro il Genoa ha messo il veto alla cessione di Petagna: il retroscena

Il suo destino sembrava portarlo via da Napoli, destinazione Genova, sponda Sampdoria, ma alla fine è rimasto: Andrea Petagna è ancora un attaccante azzurro. Tutto merito di Luciano Spalletti. Divenne famoso il caso del "tu resti qua", pronunciato proprio dall'allenatore toscano in occasione del gol-vittoria segnato in extremis contro il Genoa. Come raccontato La Gazzetta dello Sport, Spalletti è stato di parola:

"Dopo quel gol al Genoa, Spalletti prima di abbracciare Petagna ha detto chiaro: «Tu resti qua!». Giorni di chiusura del mercato: col centravanti allettato dalla Samp, il Napoli pronto a darlo via, ma il tecnico si è imposto".