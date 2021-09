Tutto esaurito alla Dacia Arena!

Come riportato dal sito Udineseblog.it, è previsto il tutto esaurito per la sfida di Serie A contro il Napoli, in programma lunedì alle 20:45.

Nonostante non sia nel weekend, i tifosi dell'Udinese non lasceranno sola la propria squadra contro l'attuale capolista del campionato italiano, ruolo chiave l'hanno svolto i biglietti venduti ad un prezzo agevolato.

Sono dunque previste 12500 persone alla Dacia Arena, ossia il 50% della capienza totale.