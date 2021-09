Rodgers: "L'arbitro non ha arbitrato bene, il Napoli resta favorito per la vittoria finale

Brandon Rodgers, tecnico del Leicester, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Napoli, ecco le sue parole:

"Il Napoli resta la favorita per la competizione, sono contento per i due gol. Delusi per non aver vinto ma non ci toglie nulla la prestazione".

"Soumaré ha fatto una grande prestazione, crollato nel finale. Daka è costantemente un pericolo, cerca sempre di entrare in area di rigore".

"L'arbitro non ha arbitrato bene, tralasciando l'espulsione di Ndidi. I problemi sono iniziati già con la prima ammonizione".