Report allenamento: tre azzurri lavorano in gruppo!

Si è concluso l'allenamento odierno del Napoli, e come di consueto accade il club ha rilasciato sul suo sito ufficiale il report della seduta. Nelle file azzurre ancora indisponibili Lobotka e Demme che hanno continuato ad allenarsi a parte seguendo la tabella personalizzata riservata al loro recupero.

Buone notizie invece per Mertens, Mario Rui e Ghoulam, tutti e tre si sono allenati per tutta la seduta insieme al resto del gruppo. Il Napoli sarà impegnato lunedì sera nella trasferta di Udine per chiudere la 4a giornata di Serie A.