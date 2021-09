Ventura: "Il Napoli può candidarsi al titolo in A"

L'ex allenatore azzurro, Giampiero Ventura, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal'. Ecco quanto riportato:

"Due mesi non sono pochi, ma tre mesi sono meglio. Penso che Spalletti possa già mettere in campo le sue idee perché ha incontrato la grande disponibilità da parte dei calciatori. Quando è presente quest'ultima, oltre alla qualità, non mancano i presupposti per fare bene. Se il Napoli va a Leicester a fare la partita può inserirsi tra le candidate al titolo in un campionato aperto a tutto come la Serie A".