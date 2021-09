Osimhen: "Due gol per me importanti, vogliamo raggiungere i nostri obiettivi"

Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di Sky al termine di Leicester City-Napoli, ecco le sue parole:

"Per me sono molto importanti questi due gol, ma l'importante era cominciare bene la stagione in Europa".

"Obiettivo personale? Non voglio fissarlo, il club ha sempre creduto in me e io voglio ripagare questa fiducia. Voglio dare tutto a questa squadra, senza infortuni e provare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati"