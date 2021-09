Leicester-Napoli, ancora problemi per un azzurro: partirà dalla panchina. Tre cambi di formazione per Spalletti

Secondo quanto riporta Sky Sport, Luciano Spalletti ha ancora dei dubbi di formazione in vista del match di stasera di Europa League contro il Leicester. Il mister azzurro ha recuperato Lorenzo Insigne che partirà dal primo minuto con Elmas e Lozano che completeranno il terzetto dietro la punta Osimhen. Dovrebbe giocare ancora Elmas, visto che Zielinski non è al meglio e accusa ancora fastidio al quadricipite destro, a seguito del trauma contusivo subito nel match contro il Venezia.

Per sopperire all'assenza di Mario Rui, infortunatosi alla caviglia sinistra nel match di sabato contro la Juve, Spalletti schiererà Di Lorenzo a sinistra con Malcuit che avrà una chance dal primo minuto sulla fascia destra. A centrocampo ci sarà ancora la coppia composta da Fabian Ruiz e Anguissa. In difesa potrebbe giocare Rrahmani al fianco di Koulibaly per concedere un turno di riposo a Manolas. In porta ci sarà ovviamente David Ospina.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Elmas, Insigne; Osimhen