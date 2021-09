Leicester-Napoli: svelata la maglia che indosseranno gli azzurri in campo

Manca poco per disputare anche la prima gara di Europa League di questa stagione per il Napoli, al cui toccherà affrontare il Leicester e la UEFA svela la maglia che gli azzurri indosseranno per l'occasione.

Infatti, per Leicester-Napoli i partenopei scenderanno in campo con la maglia rossa, colore che il Napoli già ha indossato negli anni precedenti, anche ai tempi di Maradona.